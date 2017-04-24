Київська поліція шукає учасників хуліганських дій біля посольства Литви

Київська поліція шукає учасників хуліганських дій біля посольства Литви

12:58 24.04.2017
Київська поліція шукає учасників хуліганських дій біля посольства Литви

Подія трапилася після опівночі у Печерському районі столиці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора о 00:45 до чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Буслівській невідомі особи кинули на дорогу біля посольства Литовської Республіки димову шашку.

На місце події негайно виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Біля паркану за двадцять метрів від входу у дипломатичне представництво правоохоронці виявили рештки використаної димової гранати «РГД-2ч». Водночас при огляді прилеглої території, на пустирі знайшли порожній корпус гранати «Ф-1». Усі ці предмети вилучили для проведення експертизи.

Відомості про подію належним чином зареєстровані до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення зловмисників.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

 

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