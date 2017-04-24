Тіло зниклого чоловіка знайшли у ставку на Чернігівщині

О 16:00 до Служби порятунку "101" у Коропському районі Чернігівської області надійшло повідомлення про те, що у районному центрі по вул. Лісовій на власній присадибній ділянці у штучній водоймі потонув 56-річний господар.

Як з’ясувалося, чоловік пішов до ставка ще 22 квітня, однак назад не повернувся.

Обставини трагічного випадку та причину смерті з’ясовують правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області