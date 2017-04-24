На Закарпатті засуджено злодія, який побив чоловіка та поранив дитину

За принципової позиції Берегівської місцевої прокуратури Виноградівським районним судом засуджено до 4 років позбавлення волі мешканця м. Виноградів за вчинення хуліганства та незаконного поводження зі зброєю (ст.296 ч.4 та ч.1 ст.263 КК України).

Як повідомив керівник Берегівської місцевої прокуратури Володимир Жилкін, 14 квітня 2016 року мешканець м. пізно ввечері, діючи з особливою зухвалістю та погрожуючи потерпілому, здійснив два постріли в повітря та три в бік салону легкового автомобіля.

У результаті чого, заподіяв тілесні ушкодження малолітній дівчинці у вигляді непроникаючої вогнепальної рани голови та струсу головного мозку. Крім цього, завдав тілесних ушкоджень чоловіку.

Як уточнив Володимир Жилкін, зброя, з якої стріляв зловмисник, була виготовлена у саморобний спосіб із газового пістолету шляхом внесення конструктивних змін.

Прокуратура добилася призначення реальної міри покарання і тепер зухвалий нападник проведе за гратами щонайменше 4 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області