На Закарпатті засуджено злодія, який побив чоловіка та поранив дитину

На Закарпатті засуджено злодія, який побив чоловіка та поранив дитину

22:00 24.04.2017
На Закарпатті засуджено злодія, який побив чоловіка та поранив дитину

За принципової позиції Берегівської місцевої прокуратури Виноградівським районним судом засуджено до 4 років позбавлення волі мешканця м. Виноградів за вчинення хуліганства та незаконного поводження зі зброєю (ст.296 ч.4 та ч.1 ст.263 КК України).

Як повідомив керівник Берегівської місцевої прокуратури Володимир Жилкін, 14 квітня 2016 року мешканець м. пізно ввечері, діючи з особливою зухвалістю та погрожуючи потерпілому, здійснив два постріли в повітря та три в бік салону легкового автомобіля.

У результаті чого, заподіяв тілесні ушкодження малолітній дівчинці у вигляді непроникаючої вогнепальної рани голови та струсу головного мозку. Крім цього, завдав тілесних ушкоджень чоловіку.

Як уточнив Володимир Жилкін, зброя, з якої стріляв зловмисник, була виготовлена у саморобний спосіб із газового пістолету шляхом внесення конструктивних змін.

Прокуратура добилася призначення реальної міри покарання і тепер зухвалий нападник проведе за гратами щонайменше 4 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.