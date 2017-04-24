На Волині прокуратура затримала адвоката за вимагання хабара

Прокуратурою Волинської області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України у місті Любомль викрито та затримано під час вчинення злочину адвоката, який у шахрайський спосіб вимагав та отримав 1000 доларів США від свого клієнта нібито для того, аби залагодити з прокурором і суддею питання про ухвалення позитивного рішення у кримінальному провадженні.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення адвокату про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області