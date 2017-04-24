В Одесі затримали киянина, який вирощував марихуану в оселі

Одеська місцева прокуратура № 3 (Приморський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

Співробітники прокуратури спільно з працівниками поліції провели обшуки, в ході яких виявили та вилучили понад 5 кг розфасованого канабісу, дві скляні банки та обладнання для виготовлення наркотиків, зокрема, натрієві лампи, датчики тепла і світла, вентилятори, електронні ваги та ложку.

Установлено, що 25-річний киянин займався вирощуванням конопель для подальшого збуту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Приморського відділу поліції м. Одеси.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області