На Полтавщині затримано злодія, який зґвалтував та пограбував жінку

Про напад із застосуванням сексуального насильства жінка повідомила у поліцію близько 11-ї. Увечері того ж дня поліцейські затримали підозрюваного на Південному автовокзалі при спробі виїхати за межі Полтави.

Невідомий напав на 24-річну мешканку одного із сіл Полтавського району, коли та йшла на роботу. Затягнув у чагарник і, погрожуючи ножем, зґвалтував та заволодів її золотими прикрасами.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Олег Бех, на розшуки небезпечного зловмисника було орієнтовано весь особовий склад Полтавського районного відділення поліції. Опрацювавши інформацію потерпілої про характер нападу та особисті прикмети нападника, поліцейські визначили порядок оперативно-розшукових дій і розпочали активну їх реалізацію.

І вже після 18:00 чоловіка затримали – висадили з автобусу, який відправлявся з автовокзалу.

Встановлено, що 30-річний підозрюваний має три судимості за грабежі та розбійний напад. 14 квітня він звільнився з місць позбавлення волі і приїхав на кілька діб до Полтави. Після вчинення злочину чоловік здав цінності до ломбарду, а за виручені кошти придбав новий одяг і взуття.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області