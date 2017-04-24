На Сумщині юнаку проломили голову гайковим ключем

Із заявою про побиття свого 19-річного сина до поліції звернулась жителька одного з сіл району. Зі слів заявниці, її сина побили на молодіжній вечірці, а тепер він у важкому стані знаходиться в лікарні.

Працівники поліції, які проводили перевірку, встановили особу зловмисника, який спричинив тілесні ушкодження потерпілому. Ним виявився його 17 річний приятель, який саме і організував цю вечірку у власному будинку.

«Того вечора між юнаками виник конфлікт, - розповідає Оксана Федченко, начальник Путивльського відділення поліції. – Господар будинку звинувати свого гостя в тому, що він, начебто, нечемно повівся з його дівчиною та образив її. Інші гості, які також були в будинку, заспокоїли приятелів. Але, як виявилось, ненадовго. Ображений юнак взяв гайкового ключа і наніс кілька ударів по голові потерпілому».

В результаті чого постраждалий був доставлений до лікарні, де в нього констатували відкриту черепно-мозкову травму та перелом правої теменної кістки.

Наразі неповнолітньому зловмиснику вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області