Херсонська поліція затримала підозрюваного у резонансному вбивстві жінки

Вчора о 08:15 до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що за ККЗ «Ювілейний» знаходиться тіло невідомої жінки. На місце події виїхало керівництво обласної поліції, Херсонського відділу поліції, екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські виявили на тілі жінки численні колото-різані рани в області груді. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артура Мєрікова, для розкриття цього злочину була створена спеціальна слідчо-оперативна група, призначено ряд необхідних експертиз. На розшук підозрюваного був задіяний особовий склад поліції міста Херсона та патрульної поліції.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів упродовж трьох годин оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 47-річний житель Херсона, раніше судимий за скоєння вбивства. Ввечері підозрюваного затримав екіпаж патрульної поліції та доставив його до Херсонського відділу поліції.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області