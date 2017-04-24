На Херсонщині син вбив батька за те, що той заважав дивитися телевізор

До Білозерського відділення поліції приблизно о 16:00 звернулася 46-річна жінка. Вона розповіла, що прийшла навідати батька і виявила його тіло з ознаками насильницької смерті. На обличчі загиблого була подушка, а тіло накрите ковдрою. Судмедекспертиза встановила, що пенсіонер помер внаслідок механічної асфіксії.

Під підозру одразу ж потрапив 40-річний син загиблого, який страждає на психічне захворювання. Крім того, чоловік раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків. Як пояснила донька пенсіонера, останній тиждень батько жалівся на поведінку сина, який «розмовляв» з телевізором, поводився неадекватно.

Поліцейські упродовж 12 годин відпрацьовували населений пункт, перевіряли покинуті будівлі, у яких він міг сховатися. Оперативники затримали підозрюваного вранці наступного дня.

Затриманий розповів, що дивився телевізор, а батько йому заважав своїми зауваженнями. Щоб примусити батька мовчати, син задушив його. Після цього втік з дому та переховувався у різних знайомих, але ніхто не хотів його надовго приймати.

- На теперішній час зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Призначена низка експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка має визначити, чи усвідомлював чоловік свої дії в мить скоєння злочину, - розповів керівник слідчого відділення Білозерського відділення поліції Ігор Дем’янюк.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області