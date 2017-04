СБУ виявила у зоні АТО чергову схованку з боєприпасами

Співробітники Служби безпеки України виявили сховище з боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції.

Схованка була облаштована бойовиками поблизу покинутої напівзруйнованої будівлі гратінтобудівного кар’єру між селом Дмитрівка та селищем Донське на Донеччині. Правоохоронці вилучили зі схрону три гранатометні постріли до РПГ-7, тротилову шашку, запали, детонаційний шнур та понад двісті набоїв різного калібру.

Тривають відповідні процесуальні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

