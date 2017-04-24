У Маріуполі суд заарештував батька за підозрою у вбивстві сина

Маріупольською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 квітня поточного року 53-річний чоловік, знаходячись за місцем свого мешкання в Лівобережному районі м.Маріуполя, в ході сварки на ґрунті особистих неприязних стосунків з сином 1992 р.н., умисно завдав йому вдар ножем в область грудної клітини, чим спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження.

Проте, на цьому конфлікт не завершився. Вже через 2 тижні чоловіки знов посварилися. Батько умисно наніс синові шість ударів ножем в область грудної клітини та шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

За клопотанням прокуратури, ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідно до санкції статей чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області