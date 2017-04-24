Підвищений рівень смертності в одній із лікарень зафіксувала прокуратура Сумщини

Прокуратурою Сумської області до матеріалів кримінального провадження за фактом вчинення протиправних дій стосовно пацієнтів КЗ «Обласної спеціалізованої психіатричної лікарні № 2» долучено інформацію, надану Управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації про кількості летальних випадків у психіатричних закладах України та Сумської області.

Згідно з офіційними даними, коефіцієнт смертності в охтирській психіатричній лікарні за 2016 рік становить 4,05, при цьому по Україні такий показник значно нижчий – 1,44.

Досудове розслідування триває.

Нагадуємо, що колишньому головному лікарю зазначеного медичного закладу повідомлено про підозру в катуванні холодом та залишенні в небезпеці пацієнтів (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 135 КК України).

Вручено повідомлення про підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, завідуючому психіатрично-діагностичного відділення (ч. 1 ст. 140 КК України).

Завідуючій патологоанатомічним відділенням комунального закладу «Охтирська центральна лікарня» повідомлено про підозру в пособництві щодо залишення в небезпеці пацієнтів та складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 27/ ч. 3 ст. 135 КК України).

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області