У Павлограді водія автобусу засуджено за смертельний наїзд на дитину

У Павлограді водія автобусу засуджено за смертельний наїзд на дитину

15:00 24.04.2017
У Павлограді водія автобусу засуджено за смертельний наїзд на дитину

Вироком Павлоградського міськрайонного суду 49-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої).

Встановлено, що у вересні 2015 року водій автобуса ПАЗ-4230, перевозячи пасажирів поблизу с. Вербки Павлоградського району, на швидкості не менше 85 км/год скоїв наїзд на 12-річну дівчинку, яка рухалась у попутному напрямку на велосипеді, тим самим спричинив дитині несумісні з життям травми.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалось прокуратурою Дніпропетровської області.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на 2 роки.

Вказане рішення обвинувачений оскаржив, проте Апеляційний суд Дніпропетровської області погодився з доводами прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції в частині призначеного чоловікові покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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