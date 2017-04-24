Поліція затримала підозрюваних у вбивстві львівського таксиста

Зловмисники – мешканці Київської області, брати, віком 34 і 39 років, раніше судимі за скоєння розбійних нападів.

22 квітня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області, на узбіччі дороги виявлено тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили на тілі загиблого ножове поранення в області грудей. Було встановлено, що це 31-річний львів’янин, таксист, який у той день приїхав у Київську область зі Львова. Неподалік тіла поліцейські знайшли його автомобіль «Шевроле».

«Від працівників Управління карного розшуку Київської області до нас надійшла оперативна інформація про те, що зловмисники, причетні до вбивства львівського таксиста, могли виїхати на іншому таксі в напрямку до Львова. Проведеними оперативно-розшуковими заходами ми встановили їх маршрут та місце, де вони можуть бути. І 23 квітня близько 17.00 поблизу Львова у селі Муроване, Пустомитівського району, зловмисники були затримані. Вони пересувались автомобілем «Опель Астра», який належить одній з київських компаній-таксі. Особи зловмисників встановлені – ними виявились мешканці Київської області, брати, віком 34 та 39 років, раніше судимі за вчинення розбійних нападів, наркозалежні. Перед тим як вирушити до Львова, вони здали телефон та інші речі вбитого таксиста у ломбард», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

В салоні автомобіля, окрім водія-таксиста, було троє пасажирів - двоє зловмисників, причетних до вбивства, та 36-річний чоловік – усі мешканці Київської області.

Як розповів правоохоронцям київський таксист, його пасажири замовили поїздку з Києва до Львова і в зворотньому напрямку. За це пообіцяли заплатити чотири тисячі гривень та заправити автомобіль, проте грошей водію вони не заплатили, натомість забрали його мобільний телефон та здали його у ломбард.

За фактом вбивства львівського таксиста відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області