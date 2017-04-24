На Львівщині "ВАЗ" на чималій швидкості врізався в огорожу, є поранені

55-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу приватного господарства.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 24 квітня, близько 00:30 в місті Бібрика, Перемишлянського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-21013», 55-річний житель одного із сіл Перемишлянського району, не обравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу приватного господарства.

Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області