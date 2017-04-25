На Львівщині поліцейський вимагав хабара від серійного крадія

Слідчого одного з відділів Національної поліції у Львівській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Здирник вимагав від місцевого мешканця п’ятдесят чотири тисячі гривень за сприяння у мінімізації розміру покарання за низку крадіжок.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ