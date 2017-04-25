Через нічну пожежу на Луганщині серйозно постражав власник будинку

О 00:15 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні за адресою: м. Лисичанськ, вул. Липнева.

Негайно до місця виклику о було направлено чергове відділення Дуржавної пожежно-рятувальної частини №64 на пожежній автоцистерні у складі чотирьох рятувальників та відділення Державної пожежно-рятувальної частини №9 у складі двох рятувальників.

Прибувши на місце виклику, в ході розвідки було встановлено, що вогнем знищено 3 вікна та вхідні двері, горить дах, перекриття літньої кухні та домашні речі в літній кухні на площі приблизно 60 м.кв. Господарі знаходились на місці, перешкод до гасіння пожежі не було.

О 00:30 пожежу локалізовано, о 01:07 - ліквідовано.

Господар помешкання після огляду лікарями швидкої медичної допомоги був госпіталізований с опіками обличчя 1-го ступеню, та отруєнням чадним газом до міської лікарні.

Наразі встановлюються причини та обставини виникнення пожежі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області