Під час ДТП на Львівщині розбився "Опель", є загиблі

О 02:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автодорозі Глиняни – Красне поблизу с. Балучин Золочівського району водій автомобіля «OPEL VIVARO» не впорався з керуванням та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці пригоди.

На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні відділення 42 ДПРП м. Глиняни та 13 ДПРЧ м. Золочів. Рятувальники за допомогою пневматичної подушки провели роботи по вивільненню загиблого водія з понівеченого автомобіля.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області