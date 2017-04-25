Під час ДТП на Львівщині розбився "Опель", є загиблі

Під час ДТП на Львівщині розбився "Опель", є загиблі

05:05 25.04.2017
Під час ДТП на Львівщині розбився "Опель", є загиблі

О 02:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автодорозі Глиняни – Красне поблизу  с. Балучин Золочівського району водій автомобіля «OPEL VIVARO» не впорався з керуванням та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці пригоди.

На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні відділення 42 ДПРП м. Глиняни та 13 ДПРЧ м. Золочів. Рятувальники   за допомогою пневматичної подушки провели роботи по вивільненню загиблого водія з понівеченого автомобіля.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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