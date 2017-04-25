У Покрові в одному з будинків спалахнув прилад та ледь не загинула людина

О 00:25 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку міста Покров по вулиці Л.Чайкіної.

До місця події відразу були направлені рятувальники 2-го караулу 44 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. По прибуттю на місце пожежі о 00:33 встановлено, що в однокімнатній квартирі на другому поверсі горить холодильник, а в кімнаті знаходиться власник квартири 1935 р.н. - пенсіонер.

Завдяки злагодженим діям рятувальників постраждалого чоловіка швидко винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Врятованого доставлено до реанімаційного відділення центральної міської лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння.

О 00:42 пожежа була локалізована, о 00:55 ліквідована. Площа пожежі склала 1м2. Причина та збитки встановлюються правоохоронними органами.

Всього до гасіння було залучено одна одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу, працювала ланка газодимозахисної служби 3 чоловіка 10 хвилин.

За інформацією лікарів стан в потерпілого задовільній.

За матеріалами прес-служби ДСНС Дніпропетровській області