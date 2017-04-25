На Кіровоградщині у Дніпрі під берегом знайшли тіло людини
На Кіровоградщині у Дніпрі під берегом знайшли тіло людини
О 23:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Куцеволівка Онуфріївського району в р. Дніпро на відстані близько 0,5 м від берега знаходиться тіло людини.
Рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Онуфріївки за допомогою рятувального спорядження вилучили тіло загиблого з водойми. Ним виявився чоловік 1950 р.н.
Причини загибелі та обставини смерті чоловіка встановлюють фахівці.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області