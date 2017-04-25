На Кіровоградщині у Дніпрі під берегом знайшли тіло людини

На Кіровоградщині у Дніпрі під берегом знайшли тіло людини

04:00 25.04.2017
На Кіровоградщині у Дніпрі під берегом знайшли тіло людини

О 23:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Куцеволівка Онуфріївського району в р. Дніпро на відстані близько 0,5 м від берега знаходиться тіло людини.

Рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Онуфріївки за допомогою рятувального спорядження вилучили тіло загиблого з водойми. Ним виявився чоловік 1950 р.н.

Причини загибелі та обставини смерті чоловіка встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області

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