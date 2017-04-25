На Закарпатті СБУ затримала двох прикордонників за сприяння контрабанді

На Закарпатті СБУ затримала двох прикордонників за сприяння контрабанді

00:02 25.04.2017
На Закарпатті СБУ затримала двох прикордонників за сприяння контрабанді

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали на Закарпатті двох прикордонників, які сприяли контрабанді цигарок до Європи.

Правоохоронці встановили, що один із керівників відділу прикордонної служби Мукачівського загону та один із начальників оперативно-розшукового відділу Західного управління Держприкордонслужби «допомагали» місцевим мешканцям перевозити цигарки поза пунктами пропуску. Зловмисники встановили таксу в 50-70 доларів за кожен ящик з цигарками.

Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів та затримали їх на робочих місцях.

Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам  запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

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