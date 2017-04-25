У Києві юнак з батьківської зброї поранив 17-річну подругу

Близько півночі до Деснянського управління поліції зателефонував 19-річний місцевий житель і повідомив, що від необережного поводження із пістолетом постраждала його 17-річна подруга. При цьому зізнався, що саме він винен у тому, що сталося.

Правоохоронці виїхали за вказаною адресою. На місці хлопець розповів, як усе сталося. Хлопець знайшов у помешканні пристрій для відстрілу гумовими кулями, який належав його батькові, та вирішив похизуватися ним. Однак через необережність випадково зробив постріл дівчині в спину.

Потерпілу доставили у лікарню, а зброю вилучили для проведення експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві