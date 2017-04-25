На Волині ревнива українка ледь не позбавила життя білоруса

На Волині ревнива українка ледь не позбавила життя білоруса

07:28 25.04.2017
На Волині ревнива українка ледь не позбавила життя білоруса

До Ратнівського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря, про те, що до районної лікарні з ножовим пораненням доставили 24-річного громадянина Республіки Білорусь. Поліцейські з'ясували, що тілесні ушкодження потерпілому спричинила його співмешканка, 23-річна жителька району.

Напередодні інциденту пара перебувала на гостинах у спільних знайомих. Після повернення додому між ними, на грунті ревнощів, виникла суперечка. Під час сварки волинянка вдарила білоруса ножем у живіт.

«За цим фактом 23-річній мешканці Ратнівського району слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваній загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», – повідомив Володимир Канонік, начальник Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.