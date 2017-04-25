На Волині ревнива українка ледь не позбавила життя білоруса
На Волині ревнива українка ледь не позбавила життя білоруса
До Ратнівського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря, про те, що до районної лікарні з ножовим пораненням доставили 24-річного громадянина Республіки Білорусь. Поліцейські з'ясували, що тілесні ушкодження потерпілому спричинила його співмешканка, 23-річна жителька району.
Напередодні інциденту пара перебувала на гостинах у спільних знайомих. Після повернення додому між ними, на грунті ревнощів, виникла суперечка. Під час сварки волинянка вдарила білоруса ножем у живіт.
«За цим фактом 23-річній мешканці Ратнівського району слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Підозрюваній загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», – повідомив Володимир Канонік, начальник Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області