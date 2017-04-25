На Тернопільщині 36-річного рецидивіста затримала за підозрою у вбивстві

36-річний уродженець Російської Федерації відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень в одній з виправних колоній Миколаївської області.

Вийшов 2010 року. З того часу особа без громадянства, принаймні так він себе називає, у пошуках пристановища кочував всією Україною.

Того дня зловмисник разом із співмешканкою прибули до Тернополя зі Львова. Жінка пішла шукати квартиру, а він залишився на автовокзалі. Зі свідчень зловмисника, там він і зустрів майбутню жертву – 49-річного жителя села Бурдяківці Борщівського району.

Незнайомців звела оковита. Спочатку пили на автовокзалі, згодом борщівчанин запропонував піти «відпочити» на природі. Так й опинилися поблизу вулиці Тихої в обласному центрі, де проходить залізнична колія.

Як насправді розвивалися події, що призвели до трагедії, поліцейські ще з’ясовують, бо на даний час є лише свідчення підозрюваного, адже 49-річного борщівчанина того ж дня було знайдено мертвим.

Факт смерті спочатку було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 ККУ з поміткою «природня смерть», а після судово-медичної експертизи з’ясувалося - чоловікові допомогли попрощатися з цим світом.

Підозрюваний стверджує: новоспеченого товариша побив лише за те, що той не хотів його відпускати і наполягав, аби разом їхати на Борщівщину. Те, що в зловмисника виявилися належні жертві мобільний телефон і два золотих персні - пояснює, мовляв, взяв без спротиву потерпілого.

Того ж дня, як встановили поліцейські, ювелірні прикраси зловмисник продав невідомим особам за дві тисячі гривень, а мобільний залишив для власного користування. Його й вилучили правоохоронці.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області