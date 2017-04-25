На Тернопільщині поліцейські в останню мить врятували юнака від самогубства

На Тернопільщині поліцейські в останню мить врятували юнака від самогубства

08:20 25.04.2017
На Тернопільщині поліцейські в останню мить врятували юнака від самогубства

До бучацьких поліцейських надійшло тривожне повідомлення від жителя району.

Чоловік розповів, що у нього виник конфлікт із внуком, після чого хлопець пішов з дому, погрожуючи скоїти самогубство.

Поліцейські негайно виїхали за вказаною адресою та організували розшукові заходи. 17-річного втікача виявили в лісі. Помітивши правоохоронців, підліток почав втікати, та зрештою його наздогнали.

При огляді на шиї хлопця виявили сліди, характерні для спроби повішання.

На даний час юнак перебуває у шокову стані та потребує допомоги психолога.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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