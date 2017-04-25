В Івано-Франківську помер у лікарні побитий чоловік, кривдника затримали

Трагедія сталася днями в Івано-Франківську, в районі вулиці Гната Хоткевича. Після бійки до медичного закладу було доставлено 43-річного потерпілого, місцевого жителя. За кілька днів потерпілий помер. З відповідною заявою до поліції звернувся його рідний брат. У зв'язку з чим було проведено судово-медичну експертизу тіла та встановлено, що смерть наступила в результаті набряку та стиснення головного мозку, крововиливу під оболонку мозку, закритої черепно-мозкової травми.

Правоохоронці розпочали пошуки осіб, причетних до обумовленого злочину та встановили коло підозрюваних, одного з них затримали. З'ясовано, що після гостини з розпиванням спиртного між потерпілим та фігурантом виник конфлікт.

Разом з компанією нетверезих чоловіків вони вийшли з квартири на вулицю, де розпочалася бійка, яка призвела до вказаних наслідків. Наразі зловмисника, 1988 р.н. раніше судимого, без постійного місця проживання, затримано в порядку ст.208 КПК України.

Йому оголошено про підозру вчиненого злочину. На даний час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проводиться слідство та встановлюється рівень причетності до цього злочину інших осіб із групи.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області