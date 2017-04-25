На Херсонщині швидко затримали водія, який вбив велосипедиста та втік

Близько опівночі до чергової частини Великоолександрівського відділення поліції зателефонував черговий фельдшер Борозенської дільничної лікарні. Медпрацівник повідомив про те, що о 23:40 карета швидкої допомоги виїхала на місце дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася неподалік від с. Кучерське. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці ДТП поліцейські встановили, що невідомий водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на 43-річного чоловіка, який рухався на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист загинув. Водій на автомобілі з місця пригоди втік. До його пошуків були задіяні слідчо-оперативна група, працівники сектора реагування патрульної поліції та групи по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Впродовж двох годин поліцейські розшукали водія-втікача.

Як розповів начальник Великоолександрівського відділення поліції Вадим Ковальчук, в ході проведення розшукових заходів дільничний офіцер поліції дізнався, що до мешканців с. Кучерське на автомобілі приїхав знайомий із Херсона. Поліцейські перевірили місце проживання селян і на подвір’ї домоволодіння виявили автомобіль "Део Ланос" з пошкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. В ході бесіди з водієм транспортного засобу, 53-річний херсонець зізнався в скоєнні ДТП. Чоловік повідомив, що керуючи автомобілем, не побачив в темряві велосипедиста та здійснив на нього наїзд. Потім злякався і з місця пригоди поїхав.

Водій та транспортний засіб були доставлені до Великоолександрівського відділення поліції. В ході медичного огляду водія поліцейські встановили, що вміст алкоголю в його крові в 16 разів перевищує допустиму норму (3,2 промілів).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області