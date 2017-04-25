На Херсонщині швидко затримали водія, який вбив велосипедиста та втік
На Херсонщині швидко затримали водія, який вбив велосипедиста та втік
Близько опівночі до чергової частини Великоолександрівського відділення поліції зателефонував черговий фельдшер Борозенської дільничної лікарні. Медпрацівник повідомив про те, що о 23:40 карета швидкої допомоги виїхала на місце дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася неподалік від с. Кучерське. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.
На місці ДТП поліцейські встановили, що невідомий водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на 43-річного чоловіка, який рухався на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист загинув. Водій на автомобілі з місця пригоди втік. До його пошуків були задіяні слідчо-оперативна група, працівники сектора реагування патрульної поліції та групи по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Впродовж двох годин поліцейські розшукали водія-втікача.
Як розповів начальник Великоолександрівського відділення поліції Вадим Ковальчук, в ході проведення розшукових заходів дільничний офіцер поліції дізнався, що до мешканців с. Кучерське на автомобілі приїхав знайомий із Херсона. Поліцейські перевірили місце проживання селян і на подвір’ї домоволодіння виявили автомобіль "Део Ланос" з пошкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. В ході бесіди з водієм транспортного засобу, 53-річний херсонець зізнався в скоєнні ДТП. Чоловік повідомив, що керуючи автомобілем, не побачив в темряві велосипедиста та здійснив на нього наїзд. Потім злякався і з місця пригоди поїхав.
Водій та транспортний засіб були доставлені до Великоолександрівського відділення поліції. В ході медичного огляду водія поліцейські встановили, що вміст алкоголю в його крові в 16 разів перевищує допустиму норму (3,2 промілів).
За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області