На Запоріжжі двоє молодиків додумалися кинути боєприпас у багатття

Днями,о 20:10, до чергового Якимівського відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги. У селищі міського типу неподалік річки стався вибух невстановленого предмету.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, вибухотехнічний відділ ГУНП та керівництво Мелітопольського відділу поліції.

За попередніми висновками парубки кинули в багаття вибухонебезпечний предмет, в результаті чого пролунав вибух.

В результаті вибуху тяжко травмовані двоє місцевих жителів 1994 та 1998 років народження. Обидва з травмами доставлені до Якимівської районної лікарні. Слідчому один з постраждалих розповів, що боєприпас вони знайшли в лісосмузі поблизу річки. Фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглядали місце події та інших вибухонебезпечних предметів не виявили.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області