У Запоріжжі чоловік побив та пограбував сусідку

О 16:10 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від небайдужих мешканців будинку по вулиці Моторобудівників про те, що кричить сусідка.

На місце пригоди було скеровано наряд патрульної поліції. За допомогою до правоохоронців звернулась 55-річна мешканка вулиці Моторобудівників. Вона розповіла, що близько 16 години в двері подзвонили. Коли заявниця відчинила, то побачила сусіда, який раптово вдарив жінку. Нападник заволодів телевізором та зник.

Патрульні навідались до сусіда, на якого вказала потерпіла. Ним виявився 32-річний чоловік, у якого було знайдене и викрадене майно. Зловмисника передали викликаній на місце слідчо-оперативній групі. Лиходія затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до ізолятора тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області