На Запоріжжі троє випили горілки: 1 у камері, 1 у шпиталі, 1 у моргу

На Запоріжжі троє випили горілки: 1 у камері, 1 у шпиталі, 1 у моргу

09:40 25.04.2017
На Запоріжжі троє випили горілки: 1 у камері, 1 у шпиталі, 1 у моргу

До Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що сусіди по вулиці Слободчикова в селі Михайлівка порізали один одного.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та група реагування відділення поліції. Поліцейські на місці скоєння кримінального правопорушення згідно ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Було встановлено, що в гості до 38-річного мешканця вулиці Слободчикова прийшли двоє товаришів – 1986 та 1969 років народження.

Під час розпиття спиртних напоїв та раптово виниклої сварки 47-річний чоловік схопив ножа та спричинив тілесні ушкодження своїм «товаришам по чарці».

Від отриманих поранень господар будинку помер, а 31-річний місцевий мешканець з ножовим пораненням госпіталізований до Вільнянської районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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