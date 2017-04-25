На Запоріжжі людину забили на смерть лопатою

О 18:00 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з районної лікарні. Медичні працівники розповіли, що до них з травмою голови доставлений 46-річний мешканець села Астраханка Мелітопольського району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та керівництво відділу поліції. Правоохоронці провели ретельний огляд місця скоєння кримінального правопорушення, зібрали всі можливі речові докази та опитали свідків.

Було встановлено, що в будинку в ході вживання спиртних напоїв між односельчанами виникла суперечка. В результаті якої 34-річний чоловік наніс потерпілому лопатою декілька ударів по голові. Лиходій пішов до сусідів, які і викликали медиків.

Постраждалого доставили до лікарні, де він помер.

Раніше незасудженого правопорушника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області