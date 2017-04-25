У Кривому Розі під час крихітної пожежі загинула людина

О 14:13 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в приватному житловому будинку в місті Кривий Ріг на вулиці Вернадського.

За вказаною адресою було направлено одне відділення 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що пожежа сталася в одній із кімнат одноповерхового житлового будинку.

Вогонь пошкодив електропроводку та домашні речі на площі 1 м2.

Пожежа була ліквідована населенням ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. На місці пожежі було виявлено тіло господаря будинку, 1950 року народження. Для встановлення достовірної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Причину пожежі та обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області