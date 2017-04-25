Рятувальники Одещини звільнинили руку малюка із соковижималки
Рятувальники Одещини звільнинили руку малюка із соковижималки
О 18:21 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Білгород-Дністровський по вул. Пирогова необхідна допомога по вивільненню постраждалої дитини, рука якої застрягла в соковижималці.
Працівники ДСНС за допомогою кутової шліфувальної машини дістали руку хлопчика 2015 р.н.
Дитина госпіталізована у міську лікарню - остаточний діагноз пошкоджень встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області