У Борисполі двох молодиків затримали за напад на поліцейського

У місті Бориспіль у районі залізничного вокзалу офіцер поліції, перебуваючи на службі по забезпеченню охорони публічного порядку без табельної вогнепальної зброї, зробив зауваження молодчикам, які «весело» відпочивали зі спиртними напоями.

Однак, компанія на зауваження поліцейського не відреагувала, молодь вела себе зухвало та агресивно. Продовжуючи чинити правопорушення, хулігани накинулись на копа і один з них завдав правоохоронцю тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у дільничного офіцера поліції закриту травму голови та струс головного мозку.

Екіпаж патрульних поліцейських отримав від чергового повідомлення, що на залізничному вокзалі дільничний інспектор потребує допомоги.

Ожразу прибувши на місце події, офіцери поліції виявили дільничного інспектора, до якого чіплялися двоє чоловіків з ознаками алкогольного сп'яніння. Осіб, які напали на працівника поліції, патрульні затримали та доставили до відділу поліції для оформлення відповідних матеріалів. Молодчиком, який наніс побої дільничному, виявився 23-річний місцевий житель.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі молодику оголошено підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області