На Закарпатті СБУ затримала злочинне угруповання наркодилерів

На Закарпатті СБУ затримала злочинне угруповання наркодилерів

10:42 25.04.2017
На Закарпатті СБУ затримала злочинне угруповання наркодилерів

Групу зловмисників, які оптом продавали «важкі» наркотики на Закарпатті, затримали співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Також дилери збували наркотики клієнтам з центральних і східних регіонів України.

Оперативники спецслужби затримали чотирьох наркоторгівців під час реалізації чергової партії наркотиків – півкілограма екстракційного опію в одному із прикордонних районів області. Його орієнтовна вартість у так званих дозах на «чорному» ринку може сягати близько двох мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Усім затриманим оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

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