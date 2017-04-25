На Закарпатті СБУ затримала злочинне угруповання наркодилерів

Групу зловмисників, які оптом продавали «важкі» наркотики на Закарпатті, затримали співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Також дилери збували наркотики клієнтам з центральних і східних регіонів України.

Оперативники спецслужби затримали чотирьох наркоторгівців під час реалізації чергової партії наркотиків – півкілограма екстракційного опію в одному із прикордонних районів області. Його орієнтовна вартість у так званих дозах на «чорному» ринку може сягати близько двох мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Усім затриманим оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ