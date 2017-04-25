На Рівненщині чоловік допоміг запобігти можливій диверсії на військовому об’єкті

Мешканець Рівненщини допоміг правоохоронцям запобігти потенційній диверсії на військовому об’єкті.

Чоловік помітив у контрольованій зоні поблизу військової частини групу невідомих осіб з технічними засобами для зйомок та квадрокоптером. Громадянин, проявивши пильність, повідомив про факт командира частини. Протидиверсійний військовий підрозділ оперативно прибув на місце, затримав невідомих та викликав співробітників Служби безпеки України і Нацполіції.

Співробітникам спецслужби затримані особи представилися як журналісти проекту «Стежками війни» телеканалу ZIK. Вони нібито виконували редакційне завдання щодо зйомок лісового масиву та місцевого туристичного об’єкту «Тунель кохання».

За результатами огляду місця події до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками готування до диверсії за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України нагадує, що у зв’язку із активізацією диверсійної роботи російських спецслужб у країні посилено режимні заходи в районі військових об’єктів.

Служба закликає громадян бути уважними, повідомляти про підозрілих осіб у безпосередній близькості від військових об’єктів, з розумінням ставитись до режимних обмежень та беззаперечно виконувати вимоги військових патрулів.

Висловлюємо особливу подяку за проявлену пильність та активну громадянську позицію місцевому мешканцю, який вже заохочений керівництвом Служби.

За матеріалами прес-центру СБУ