На Донеччині засуджено чоловіка, який ледь не вбив жінку у свій день народження

На Донеччині засуджено чоловіка, який ледь не вбив жінку у свій день народження

11:40 25.04.2017
На Донеччині засуджено чоловіка, який ледь не вбив жінку у свій день народження

Судом винесено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно 32-річного чоловіка, який скоїв замах на вбивство знайомої. Державне обвинувачення підтримувалось прокурором Красноармійської місцевої прокуратури.

У травні 2014 року чоловік вирішив відсвяткувати день народження у компанії цивільної дружини та сімейної пари в одному з сіл Покровського району. Під час вживання алкогольних напоїв між ним та співмешканкою виникла сварка, в яку втрутилася подруга жінки. 

Засуджений розлютився та вирішив вбити знайому. Чоловік у господарській будівлі взяв мисливську рушницю, спорядив її відповідними патронами, наблизився до потерпілої та з близької дистанції здійснив постріл у голову.

Вважаючи, що він довів свій умисел до кінця, чоловік кинув рушницю та втік з місця скоєння злочину.

З травмами жінку було доставлено до лікарні, де їй надано кваліфіковану медичну допомогу. Однак постраждала повністю втратила слух на ліве ухо та вушну раковину.

Провину зловмисника наявними доказами прокурором повністю доведено.

Таким чином, чоловіка судом визнано винним  у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України й винесено справедливий вирок - 9 років та 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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