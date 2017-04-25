На Луганщині молодики намагались задушити водія та забрати його авто

Оперативники Троїцького відділу поліції спільно зі співробітниками слідчо-оперативної групи по «гарячих слідах» виявили та затримали двох чоловіків – 24-річного мешканця с. Солонці та 31-річного мешканця с. Новознам’янка, які підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого статтею 289 КК України.

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Так, чоловіки після відпочинку у кафе-барі «Альянс» найняли автівку, водій якої повинен був відвезти їх до с. Солонці. Але, по шляху слідування на відстані приблизно 1,5 км від смт. Троїцьке у напрямку с. Солонці, один з чоловіків, який перебував на задньому сидінні автомобіля, почав руками душити водія, а другий пасажир, який також сидів із заду, намагався потрапити на водійське сидіння автомобіля.

Водій автомобіля не розгубився, вчинив опір, та під час боротьби зупинив транспортний засіб. Забравши ключі запалювання, вискочив з автомобіля та втік від нападників.

Підозрювані, залишивши місце злочину, зникли в лісовому масиві, але після звернення водія до поліції, були встановлені правоохоронцями та затримані у порядку статті 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області