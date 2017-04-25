На Сумщині чоловік заснув на лавочці і прокинувся з пустиим кишенями

На Сумщині чоловік заснув на лавочці і прокинувся з пустиим кишенями

17:30 25.04.2017
На Сумщині чоловік заснув на лавочці і прокинувся з пустиим кишенями

До Роменського відділу поліції з заявою про крадіжку звернувся 57–річний житель району. Чоловік розповів, що невідомий вкрав з його кишень телефон та гаманець з банківськими картками та грошима поки він дрімав, відпочиваючи на одній із лавочок у сквері.

Під час перевірки поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний раніше судимий за подібні злочини 32-річний місцевий житель. Коли ж з ним поспілкувались правоохоронці, він зізнався у крадіжці. Чоловік розповів, що знов почав красти із-за браку грошей.

Говорить, прогулюючись містом, помітив сплячого відпочиваючого на лавці, а коли підійшов до нього ближче, з кишень виглядав  мобільний та гаманець. Оглянувши навколо, людей не помітив, тому швидко витяг речі чоловіка та втік. Телефон віддав знайомому за борги, а гроші в сумі 1 650 гривень, які він зняв з однієї з викрадених банківських карток, витратив на власні потреби.

Наразі працівники поліції продовжують перевіряти підозрюваного до скоєння інших подібних злочинів на території міста та району.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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