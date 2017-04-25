На Сумщині літній чоловік повчив молодика життю за допомогою ножа

До Кролевецького відділення поліції ввечері надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що до приймального відділення був доставлений 24-річний мешканець одного з сіл з діагнозом проникаюче ножове поранення живота, різана рана правої долоні.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала за вказаною адресою, одразу встановила, що двоє сусідів просто серед вулиці таким чином вирішували давній конфлікт. Очевидці розповіли, що обидва, перебуваючи під дією алкоголю, спочатку голосно сварились. Потім в хід пішов ніж. Результатом чого стали нанесені удари 63-річним чоловіком, який спочатку пошкодив руку молодику, а потім наніс ножем і удар в живіт, пошкодивши, за висновками лікарів, черевну порожнину в області пупка з пошкодженням внутрішніх органів.

Своєї провини пенсіонер не заперечує. Говорить, в такий спосіб хотів провчити нахабу, який йому суперечив. І хоча, запевняє, не сподівався на такі наслідки, а лише хотів довести у такий дивний спосіб свою точку зору, відповідальності чоловіку не уникнути.

На даний час потерпілий знаходиться на лікуванні, його стан стабільний. А у відношенні пенсіонера працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», яка передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області