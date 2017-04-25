На Херсонщині жінка так розбороняла бійку, що вбила чоловіка

До Білозерського відділення поліції вранці надійшло повідомлення від 34-річної жительки одного з сіл. Жінка повідомила, що у неї в будинку помер 50-річний знайомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок колото-різаної рани грудної клітини. В будинку працівники поліції виявили чималу кількість пляшок з-під алкогольних напоїв.

Жінка розповіла, що напередодні ввечері до неї прийшли двоє знайомих. Під час застілля чоловіки почали сваритися та битися. Господиня намагалися їх зупинити і вдарила одного зі знайомих ножем у груди. Після чого пішла спати, а вранці виявила, що її знайомий помер.

Як розповів керівник слідчого відділення Білозерського відділення поліції Ігор Дем’янюк, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» (карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області