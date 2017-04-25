На Запоріжжі збиральник металобрухту підірвався на снаряді

О 17:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на території одного із приватних домоволодінь по вулиці Центральній в селі Новобогданівка Мелітопольського району.

Як з’ясувалося, 54-річний господар постійно збирав підозрілі предмети схожі на вибухонебезпечні. Потім він їх розпилював на своєму подвір’ї з метою здачі на металобрухт.

У цей день чоловік черговий раз проводив за допомогою кутової шліфмашини розборку вибухонебезпечного предмету, який згодом вибухнув. В результаті чого, чоловік отримав відкриті переломи лівого стегна та лівого передпліччя та анафілактичний шок.

Травмованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні.

За фактом відповідними органами ведеться розслідування.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області