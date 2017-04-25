На Запоріжжі збиральник металобрухту підірвався на снаряді

На Запоріжжі збиральник металобрухту підірвався на снаряді

19:00 25.04.2017
На Запоріжжі збиральник металобрухту підірвався на снаряді

О 17:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на території одного із приватних домоволодінь по вулиці Центральній в селі Новобогданівка Мелітопольського району.

Як з’ясувалося, 54-річний господар постійно збирав підозрілі предмети схожі на вибухонебезпечні. Потім він їх розпилював на своєму подвір’ї з метою здачі на металобрухт.

У цей день чоловік черговий раз проводив за допомогою кутової шліфмашини розборку вибухонебезпечного предмету, який згодом вибухнув. В результаті чого, чоловік отримав відкриті переломи лівого стегна та лівого передпліччя та анафілактичний шок.

Травмованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні.

За фактом відповідними органами ведеться розслідування.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи ви підтримуєте припинення поставок електроенергії в ОРЛО?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.