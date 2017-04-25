На Харківщині рятувальники ДСНС витягнули людину практично з того світу

25 квітня о 01:24 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння за адресою: с. Костянтинівка Сахновщанського району, вул. Центральна, 67.

До місця пригоди негайно вирушив черговий підрозділ 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 5 осіб особового складу на автоцистерні. Подолавши 30 км, рятувальники прибули на пожежу. На той момент горіла дерев’яна господарча споруда, яка вкривала окремо розташований льох.

У ній вогнеборці відшукали господаря оселі, 1976 року народження, який в результаті дії вогню отримав термічні опіки. Площа пожежі склала 6 кв.м. Рятувальники негайно вжили заходів щодо гасіння пожежі і вже о 01:55 ліквідували її.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області