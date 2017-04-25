На Київщині суд обрав запобіжний захід жорстоким вбивцям таксиста

На Київщині суд обрав запобіжний захід жорстоким вбивцям таксиста

13:00 25.04.2017
На Київщині суд обрав запобіжний захід жорстоким вбивцям таксиста
Установлено, що чоловіки, у п’ятницю, 21 квітня, перебуваючи у Львові, виклакали таксі, щоб доїхати до столиці. Водієві обіцяли сплатити за поїздку грошові кошти у сумі 8-9 тисяч гривень.
 
По приїзду до Києво-Святошинського району між водієм та чоловіками виник конфлікт, під час якого один зі зловмисників вийшов з машини та спостерігав за навколишньою обстановкою, а інший – ножем наніс удар в області грудної клітини потерпілому. Від завданих травм чоловік помер на місці події.
 
За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури двом раніше неодноразово судимим чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.
 
За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
 
Досудове розслідування триває. Також встановлюються інші обставини вчиненого кримінального правопорушення.
 
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області 
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