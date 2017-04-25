На Київщині суд обрав запобіжний захід жорстоким вбивцям таксиста

Установлено, що чоловіки, у п’ятницю, 21 квітня, перебуваючи у Львові, виклакали таксі, щоб доїхати до столиці. Водієві обіцяли сплатити за поїздку грошові кошти у сумі 8-9 тисяч гривень.

По приїзду до Києво-Святошинського району між водієм та чоловіками виник конфлікт, під час якого один зі зловмисників вийшов з машини та спостерігав за навколишньою обстановкою, а інший – ножем наніс удар в області грудної клітини потерпілому. Від завданих травм чоловік помер на місці події.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури двом раніше неодноразово судимим чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває. Також встановлюються інші обставини вчиненого кримінального правопорушення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

