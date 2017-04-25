Колишнього керівника обласного УДАІ судитимуть у Полтавській області
Колишнього керівника обласного УДАІ судитимуть у Полтавській області
Під час здійснення оперативно-розшукових заходів працівники Управління СБУ в Полтавській області встановили, що колишній начальник УДАІ Полтавщини знаходиться у своїх родичів в АР Крим.
«Так як зазначена особа перебуває на тимчасово окупованій території, прокуратура звернулася до суду із клопотанням про здійснення щодо неї спеціального судового провадження, яке Октябрський районний суд Полтави задовольнив. Також суд призначив засідання, на якому буде продовжено розгляд обвинувального акта щодо колишнього правоохоронця без його участі, але в присутності адвоката», - прокоментував ситуацію прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області Віталій Бойко.
Нагадаємо, колишній начальник УДАІ УМВС України в Полтавській області обвинувачується за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди від підлеглих працівників на загальну суму 13 тис. дол. США.
Так як зазначений громадянин не виконав покладені судом обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, та перебуває у розшуку, у березні 2016 року за клопотанням прокуратури Октябрський районний суд звернув у дохід держави 10 млн. грн. застави, визначеної при обранні обвинуваченому запобіжного заходу.
За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області