Колишнього керівника обласного УДАІ судитимуть у Полтавській області

Нагадаємо, колишній начальник УДАІ УМВС України в Полтавській області обвинувачується за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди від підлеглих працівників на загальну суму 13 тис. дол. США.

Так як зазначений громадянин не виконав покладені судом обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, та перебуває у розшуку, у березні 2016 року за клопотанням прокуратури Октябрський районний суд звернув у дохід держави 10 млн. грн. застави, визначеної при обранні обвинуваченому запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області