Колишнього керівника обласного УДАІ судитимуть у Полтавській області

Колишнього керівника обласного УДАІ судитимуть у Полтавській області

17:00 25.04.2017
Колишнього керівника обласного УДАІ судитимуть у Полтавській області
Під час здійснення оперативно-розшукових заходів працівники Управління СБУ в Полтавській області встановили, що колишній начальник УДАІ Полтавщини знаходиться у своїх родичів в АР Крим.
«Так як зазначена особа перебуває на тимчасово окупованій території, прокуратура звернулася до суду із клопотанням про здійснення щодо неї спеціального судового провадження, яке Октябрський районний суд Полтави задовольнив. Також суд призначив засідання, на якому буде продовжено розгляд обвинувального акта щодо колишнього правоохоронця без його участі, але в присутності адвоката», - прокоментував ситуацію прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області Віталій Бойко.  

Нагадаємо, колишній начальник УДАІ УМВС України в Полтавській області обвинувачується за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди від підлеглих працівників на загальну суму 13 тис. дол. США.

Так як зазначений громадянин не виконав покладені судом обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, та перебуває у розшуку, у березні 2016 року за клопотанням прокуратури Октябрський районний суд звернув у дохід держави 10 млн. грн. застави, визначеної при обранні обвинуваченому запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.