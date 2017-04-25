Банду наркоторгівців викрила СБУ на Кіровоградщині

Групу злочинців, які організували на Кіровоградщині виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиків з місячним обігом у 300 тисяч гривень, викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Співробітники СБУ впродовж тривалого часу документували злочинну діяльність п’яти членів угруповання.

Під час обшуку у зловмисників правоохоронці вилучили велику кількість готівки, майже кілограм макової соломки та екстракт опію.

Усім учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Невідкладні слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ