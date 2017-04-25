Тіло зниклого жителя Львівщини було знайдено на Рівненщині
Тіло зниклого жителя Львівщини було знайдено на Рівненщині
У Шевченківський відділ поліції звернулась 75-річна мешканка міста Трускавець.
За словами жінки, її 22-річний син 23 квітня близько десятої години вечора пішов з дому та досі не повернувся. Правоохоронці оголосили безвісно зниклого у розшук.
Наступного дня до рівненських правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у одному з сіл Острозького району було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Як встановили поліцейські, померлий – розшукуваний мешканець Трускавця. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було. За попередніми висновками лікарів, смерть могла настати в результаті переохолодження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області