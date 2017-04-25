Тіло зниклого жителя Львівщини було знайдено на Рівненщині

Тіло зниклого жителя Львівщини було знайдено на Рівненщині

13:20 25.04.2017
Тіло зниклого жителя Львівщини було знайдено на Рівненщині

У Шевченківський відділ поліції звернулась 75-річна мешканка міста Трускавець.

За словами жінки, її 22-річний син 23 квітня близько десятої години вечора пішов з дому та досі не повернувся. Правоохоронці оголосили безвісно зниклого у розшук.

Наступного дня до рівненських правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у одному з сіл Острозького району було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Як встановили поліцейські, померлий – розшукуваний мешканець Трускавця. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було. За попередніми висновками лікарів, смерть могла настати в результаті переохолодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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