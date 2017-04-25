На Львівщині під час мотоцикліст зіткнувся з легковиком

На Львівщині під час мотоцикліст зіткнувся з легковиком

13:40 25.04.2017
На Львівщині під час мотоцикліст зіткнувся з легковиком

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 01:45 на вулиці Перемишлянській у місті Самбір.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген Гольф» під керуванням 45-річного мешканця одного з сіл Самбірського району з мотоциклом «МТ-10», який рухався у попутньому напрямку, за кермом якого перебував 19-річний житель Самбірського району.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений в центральну районну лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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