На Львівщині під час мотоцикліст зіткнувся з легковиком
На Львівщині під час мотоцикліст зіткнувся з легковиком
Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 01:45 на вулиці Перемишлянській у місті Самбір.
Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген Гольф» під керуванням 45-річного мешканця одного з сіл Самбірського району з мотоциклом «МТ-10», який рухався у попутньому напрямку, за кермом якого перебував 19-річний житель Самбірського району.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений в центральну районну лікарню.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області