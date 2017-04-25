У Луцьку автомобіль на переході збив жінку з маленькою дитиною

На проспекті Волі у Луцьку автомобіль «SsangYong Rexton» збив жінку з дитиною.

Автопригода сталась в обідню пору. За кермом автомобіля перебував 20-річний лучанин. Керуючи транспортним засобом водій скоїв наїзд на жінку з дитиною, які переходили проїжджу частину по пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди 34-річна волинянка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні, 7-річна дитина не госпіталізовувалась.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області