У Луцьку автомобіль на переході збив жінку з маленькою дитиною

У Луцьку автомобіль на переході збив жінку з маленькою дитиною

16:20 25.04.2017
У Луцьку автомобіль на переході збив жінку з маленькою дитиною

На проспекті Волі у Луцьку автомобіль «SsangYong Rexton» збив жінку з дитиною.

Автопригода сталась в обідню пору. За кермом автомобіля перебував 20-річний лучанин. Керуючи транспортним засобом водій скоїв наїзд на жінку з дитиною, які переходили проїжджу частину по пішохідному переході.

Внаслідок автопригоди 34-річна волинянка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні, 7-річна дитина не госпіталізовувалась.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області 

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