На Луганщині військовий вимагав чималого хабара від матері свого підлеглого

На Луганщині військовий вимагав чималого хабара від матері свого підлеглого

21:00 25.04.2017
На Луганщині військовий вимагав чималого хабара від матері свого підлеглого

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували корупційну діяльність заступника командира роти.

1,5 тисячі доларів США та 10 тисяч гривень неправомірної вигоди вимагав військовий від матері підлеглого.

За вказану суму гарантував їй, що не повідомить військову службу правопорядку про вчинення правопорушення її сином-військовослужбовцем та в подальшому продовжить службу.

Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції, військова прокуратура Луганського гарнізону спільно з працівниками оперативного штабу Центрального управління СБУ затримали заступника командира роти однієї з бригад Збройних сил України.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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